Березовский усилил интригу вокруг смерти Патаркацишвили

Находящийся в изгнании российский миллионер Борис Березовский намекнул, что смерть его близкого друга лидера грузинской оппозиции Бадри Патаркацишвили была неслучайной. Как пишет газета The New York Times, Березовский заявил, что не намерен делать никаких официальных комментариев о смерти Патаркацишвили, пока не будет проведено официальное расследование.

Газета.ру