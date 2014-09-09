Великобритания может присоединиться к боевым действиям против "Исламского государства"

Как сообщает Газета.ру, об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на источник в правительстве.

Такое решение власти Великобритании могут принять в следующем месяце.

Читайте такжеКэмерон и Обама: Мы не позволим варварам-убийцам запугать нас - The TimesИсточник в Уайтхолле рассказал изданию, что правительство все чаще рассматривает возможность начала военных действий против ИГ, но решение по данному вопросу вряд ли будет принято «в течение ближайших нескольких недель».

Ранее премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что войска Соединенного Королевства не будут участвовать в военной операции в Ираке.

Боевики группировки "Исламское государство" в начале июня начали наступление на северные и западные районы Ирака и объявили 29 июня о создании "исламского халифата" на подконтрольных территориях в Ираке и Сирии.

За последние недели боевики ИГ публично казнили двоих американских журналистов - Джеймса Фоли и Стивена Сотлоффа.