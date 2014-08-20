В Ираке исламисты отрубили голову американскому журналисту

Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на издание The Epoch Times.

Фундаменталисты выложили в интернет видео, на котором американскому журналисту Джеймсу Фоли, находившемуся в заложниках у боевиков, отрубили голову.

Казнь преподносится как месть США за начало военной операции против "Исламского государства".

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Джеймс Фоли был похищен исламистами в Сирии в 2012 году.

7 августа президент США Барак Обама санкционировал применение военных самолетов в Ираке для защиты американских солдат и дипломатов в Ирбиле и предотвращения "потенциального акта геноцида" против религиозного меньшинства.