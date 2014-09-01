США на месяц возглавили Совбез ООН
23:56, 01 сентября 2014Мир
1 0
С 1 сентября США начинают исполнение функций председателя Совета Безопасности ООН
Саманта Пауэр / un.org
Как сообщили на сайте организации, США будут председательствовать до 1 октября этого года.
Постоянным представителем США в Совбезе ООН Саманта Пауэр, известная своей позицией относительно российской военной агрессии в Украине.
Читайте такжеПостпред США в ООН: Россия манипулирует информацией и врет мировые
Каждый член Совета, который состоит из 15 стран, по очереди председательствует в нем в течение одного месяца. Председательство переходит от стран-членов Совбеза по английскому алфавиту.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter