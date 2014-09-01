США на месяц возглавили Совбез ООН

Как сообщили на сайте организации, США будут председательствовать до 1 октября этого года.

Постоянным представителем США в Совбезе ООН Саманта Пауэр, известная своей позицией относительно российской военной агрессии в Украине.

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Каждый член Совета, который состоит из 15 стран, по очереди председательствует в нем в течение одного месяца. Председательство переходит от стран-членов Совбеза по английскому алфавиту.