Немецкие самолеты будут патрулировать воздушное пространство стран Балтии - СМИ

Начиная с понедельника, 1 сентября, шесть немецких бомбардировщиков примут участие в патрулировании войсками НАТО воздушного пространства над странами Балтии, сообщает Deustche Welle со ссылкой на агентство dpa.

Их привлечение к этой миссии стало реакцией на события в Украине. Уже весной количество самолетов, которые патрулируют воздушное пространство над Литвой, Латвией и Эстонией, было увеличено с четырех до 16, отмечает агентство.

Для осуществления патрулирования 170 солдат немецкой военной авиации будут размещаться на военно-воздушной базе НАТО Эмари в Эстонии. Кроме ФРГ к мониторингу воздушного пространства будут привлечены также Португалия, Канада и Нидерланды. Текущая миссия немецких военнослужащих, которые перенимают эстафету у датских военных, должна длиться, по данным Бундесвера, четыре месяца. Речь идет о дополнительных силах, которые страны-члены НАТО посылают в балтийские страны с начала развертывания российской агрессии в Украине.

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Как известно, Эстония, Латвия, Литва и Польша в последнее время часто высказывают опасения по поводу возможной агрессии со стороны России. От НАТО и отдельных его стран-членов уже неоднократно звучали заверения в адрес этих стран в непременной реакции Альянса в случае появления реальной угрозы. Напомним, что последний раз солдаты Бундесвера участвовали в контрольных полетах над Балтией в 2009 году.