Четыре человека в США обвиняются в шпионаже в пользу Китая
23:10, 11 февраля 2008Мир
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Данные касаются аэрокосмических программ
Бывший инженер американской авиастроительной корпорации "Боинг" арестован в понедельник в США по обвинению в хищении секретных данных в пользу Китая. Как сообщило агентство Рейтер с ссылкой на департамент юстиции США, эти данные касаются нескольких национальных аэрокосмических программ, включая информацию о "шаттлах".
Еще трое человек, в числе которых сотрудник департамента обороны США, обвиняемых в незаконной передаче секретных правительственных документов представителям Китая, также арестованы в понедельник.
Имена арестованных и другие подробности инцидентов пока не сообщаются.
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