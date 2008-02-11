Четыре человека в США обвиняются в шпионаже в пользу Китая

Бывший инженер американской авиастроительной корпорации "Боинг" арестован в понедельник в США по обвинению в хищении секретных данных в пользу Китая. Как сообщило агентство Рейтер с ссылкой на департамент юстиции США, эти данные касаются нескольких национальных аэрокосмических программ, включая информацию о "шаттлах".

Еще трое человек, в числе которых сотрудник департамента обороны США, обвиняемых в незаконной передаче секретных правительственных документов представителям Китая, также арестованы в понедельник.

Имена арестованных и другие подробности инцидентов пока не сообщаются.