Дипломат НАТО опроверг информацию о намерении нацелить систему ПРО на Россию

"Это просто слухи", - заявил он, комментируя эту информацию, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

Читайте такжеСМИ: В НАТО обсуждают нацеливание европейской системы ПРО на Россию

Дипломат НАТО напомнил, что над этой системой альянс "начал работать на саммите в Лиссабоне в 2010 году, а конкретные очертания она начала приобретать в Чикаго в 2012 году".

"С этого времени ничего не изменилось - она не направлена в сторону России. Она даже физически не ориентирована на Россию. И это не вопрос саммита (НАТО, который состоится 4-5 сентября), это - слухи", - подчеркнул он.