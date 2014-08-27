Дипломат НАТО опроверг информацию о намерении нацелить систему ПРО на Россию
21:35, 27 августа 2014Мир
0 0
Дипломат высокого ранга заявляет, что информация о нацеливании европейской системы ПРО на Россию это слухи.
НАТО опровергло информацию о нацеливании О на РФ / фото NATO.int
"Это просто слухи", - заявил он, комментируя эту информацию, сообщает собственный корреспондент УНИАН.
Читайте такжеСМИ: В НАТО обсуждают нацеливание европейской системы ПРО на Россию
Дипломат НАТО напомнил, что над этой системой альянс "начал работать на саммите в Лиссабоне в 2010 году, а конкретные очертания она начала приобретать в Чикаго в 2012 году".
"С этого времени ничего не изменилось - она не направлена в сторону России. Она даже физически не ориентирована на Россию. И это не вопрос саммита (НАТО, который состоится 4-5 сентября), это - слухи", - подчеркнул он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter