СМИ: Россию не пригласили на сентябрьский саммит НАТО

Представителей РФ не пригласили на саммит НАТО, который состоится 4-5 сентября в Уэльсе (Великобритания).

Об этом пишет сегодня газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в штаб-квартире Альянса и в российских дипломатических кругах.

В штаб-квартире НАТО пояснили, что участие российской делегации в уэльском саммите признано "нецелесообразным". В свою очередь источники в российских дипломатических кругах отметили, что "на приглашение и не рассчитывали", поскольку НАТО еще в апреле приняло решение о сворачивании сотрудничества с РФ.

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Между тем на саммите НАТО речь пойдет, в частности, о готовности Альянса усилить коллективную оборону. Также в Уэльсе планируется обсудить отношения с Россией и укрепление связей с Украиной. Кроме того, согласно в коммюнике Альянса, саммит должен продемонстрировать трансатлантическую решимость и подчеркнуть важность соответствующих уровней расходов на оборону.