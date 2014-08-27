Командование российских десантников признало потери

Семьи костромских десантников, задержанных в понедельник украинскими военными в Донецкой области, встретились с командованием части.

По их словам, офицеры подтвердили потери среди личного состава после «случайного» столкновения с украинской армией, сообщает РБК.

Родителей солдат заверили, что переговоры идут на самом высоком уровне.

Родственники считают, что десантников ввели в заблуждение: они были уверены, что едут в Ростовскую область на учения, но в последний момент узнали, что командировка может затянуться до зимы.

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Во вторник родственники десантников 331-го гвардейского полка 98-й дивизии ВДВ встретились с командованием части, чтобы узнать о судьбе своих близких. По их словам, на встречу пришли члены семей почти всех девяти десантников имена и фотографии которых были обнародованы украинскими спецслужбами днем ранее. После разговора с начальством родственники нескольких бойцов встретились с журналистом и рассказали, что среди личного состава полка есть раненные, пленные и погибшие.

Данные о потерях родителям и женам военных сообщил заместитель командира дивизии гвардии, полковник, представившийся Александром Хотулевым: два контрактника, личности которых установлены, погибли; около десяти - ранены и находятся в госпиталях Ростова; девять солдат, имена которых ранее называли в СБУ, задержаны. Матери, жены и сестры солдат просили не разглашать их персональные данные - многим якобы поступают анонимные звонки и сообщения оскорбительного характера от пользователей соцсетей.