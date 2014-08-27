Задержанных российских десантников будут судить в Украине
08:30, 27 августа 2014Политика
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Российских десантников 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии будут судить в Украине.
Военных будут судить / Фото СБУ
Об этом сообщает ТСН.
Посадить военных могут за незаконное пересечение границы и владения оружием.
Читайте также"Это не наша война": военнопленные РФ призвали Путина прекратить отправлять войска в Украину (видео)Как сообщал УНИАН, 25 августа в Донецкой области, спецподразделения сил АТО совместно с СБУ задержали 10 российских десантников. Впоследствии СБУ обнародовало видео допросов задержанных, на которых десантники свидетельствуют, что собирались на военные учения. В свою очередь, по официальному заявлению Кремля, десантники "случайно" пересекли украинскую границу.
Задержанных российских десантников будут судить в Украине
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