НАТО планирует развернуть базы у российских границ

"Мы должны признать реальность того, что Россия не считает НАТО партнером", - сказал Расмуссен в интервью The Guardian и еще пяти европейским газетам.

Генсек сообщил, что на предстоящем саммите НАТО в Кардиффе он попытается преодолеть разногласия между членами альянса по вопросу размещения военных баз вблизи российских границ.

"Мы примем наш "План действий", по которому будем в состоянии действовать оперативно в совершенно новых условиях безопасности в Европе. У нас уже есть то, что называется силами первоочередного задействования НАТО (силами быстрого реагирования НАТО), которые могут быть развернуты в кратчайшие сроки, если это потребуется", — заявил Расмуссен.

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Глава альянса также добавил, что для обеспечения возможности быстро организовать подкрепление, могут "потребоваться специальные сооружения в принимающих странах".

"Таким образом, это будет включать в себя заблаговременную подготовку материалов, оборудования, инфраструктуры, баз, штаб-квартир. В целом присутствие НАТО на востоке станет в будущем более заметным", — сказал Расмуссен.

"Любой потенциальный агрессор должен понимать, что если они даже только задумаются о том, чтобы атаковать союзника НАТО, они столкнутся с военнослужащими не только этой отдельной страны, но и с натовскими военными. Это является важным", - считает Расмуссен.

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По его мнению, НАТО приходится сталкиваться "с новым военным подходом России", к которому, "очевидно, требуется адаптироваться".

"Русские улучшили свою способность действовать очень быстро, - сказал он. - Они могут за очень-очень короткое время превратить крупные учения в наступательную военную операцию".

Расмуссен считает, что РФ из "стратегического партнера" НАТО превратилась в страну, которая "не считает альянс партнером".

Кроме того, по словам генсека, планируется согласовать меры (в том числе - четыре "трастовых фонда") для повышения безопасности Украины, модернизации ее вооруженных сил и содействия этой стране в противостоянии "угрозе со стороны России".

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В ходе подготовки к саммиту НАТО, который запланирован на 4-5 сентября, представители Польши, Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что ощущают угрозу со стороны России. В связи с этим они предложили альянсу обсудить использование противоракетной обороны.

По материалам: РИА Новости, ИТАР-ТАСС