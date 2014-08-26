В Литву прибыли истребители ВВС Канады

Это первый случай, когда солдаты этой страны будут патрулировать балтийское воздушное пространство, сообщает Delfi.lt. Канада в поддержку союзников по НАТО, демонстрируя солидарность, укрепит с 1 сентября миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, сменив контингент ВВС Португалии.

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Ожидается, что португальские истребители F-16 на авиабазе в Шяуляй второй раз приземлятся 29 августа.

С 1 сентября воздушное пространство Балтийских стран 4 месяца будут патрулировать ВВС Португалии, Канады, Германии и Нидерландов.