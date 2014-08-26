В Литву прибыли истребители ВВС Канады
15:27, 26 августа 2014Мир
0 0
На авиабазе военно-воздушных сил армии Литвы в Шяуляй приземлились 4 истребителя F-18 "Хорнет" королевских канадских ВВС.
REUTERS
Это первый случай, когда солдаты этой страны будут патрулировать балтийское воздушное пространство, сообщает Delfi.lt. Канада в поддержку союзников по НАТО, демонстрируя солидарность, укрепит с 1 сентября миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, сменив контингент ВВС Португалии.
Читайте такжеКанадские истребители будут патрулировать границы Прибалтики с РФ
Ожидается, что португальские истребители F-16 на авиабазе в Шяуляй второй раз приземлятся 29 августа.
С 1 сентября воздушное пространство Балтийских стран 4 месяца будут патрулировать ВВС Португалии, Канады, Германии и Нидерландов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter