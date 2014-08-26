В Костроме собрались родственники задержанных в Украине десантников

Об этом сообщает РБК со слов родственника одного из задержанных в Украине десантников.

По его словам, командование обещало встретиться с родственниками служащих по контракту военнослужащих днем 26 августа.

Ранее десять российских десантников из этой дивизии были задержаны на территории Украины.

Читайте такжеРоссийских десантников, задержанных на Донбассе, могут обвинить в дезертирстве - правозащитница25 августа в Донецкой области спецподразделения сил АТО совместно с СБУ задержали 10 российских десантников. Задержанные военные были с документами и оружием и уже дали показания о том, что они принадлежат к военной части № 71213 33-го полка 98-й воздушно-десантной дивизии.

По словам задержанных, их батальон 23 августа был передислоцирован в Ростов-на-Дону, а уже 24 августа личный состав был поднят по тревоге для осуществления марша, в том числе с помощью нескольких десятков БМД. Как отметили десантники, только офицерам было известно о маршруте следования колонны.