СНБО: 10 российских десантников являются задержанными, а не пленными

10 российских десантников являются задержанными, а не пленными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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Он напомнил, что 25 августа в Донецкой области спецподразделения сил АТО совместно с СБУ задержали 10 российских десантников. Задержанные военные были с документами и оружием и уже дали показания о том, что они принадлежат к военной части № 71213 33-го полка 98-й воздушно-десантной дивизии.

По словам задержанных, их батальон 23 августа был передислоцирован в Ростов-на-Дону, а уже 24 августа личный состав был поднят по тревоге для осуществления марша, в том числе с помощью нескольких десятков БМД. Как отметили десантники, только офицерам было известно о маршруте следования колонны.

Лысенко подчеркнул, что российские десантники не являются пленными, а задержанными и сейчас с ними работают соответствующие правоохранительные органы.

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Он призвал родителей и родственников российских военных всевозможными способами узнавать, где они проходят службу, поскольку большое их количество погибает в Украине.

На вопрос о том, что якобы эти военнослужащие вдруг потеряли ориентирование на местности и будто бы поэтому оказались на территории Украины, Лысенко ответил: “Если элитные войска не дружат с топографией и не могут ориентироваться на местности, то я ничего не могу сказать о других войсках и генералах, которые прямо отдавали команды на вторжение”.