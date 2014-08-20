Обама выступил с заявлением после казни исламистами американского журналиста

Выступая в среду в связи с жестоким убийством исламистами американского журналиста Джеймса Фоули, президент США пообещал, что Америка даст решительный отпор группировке "Исламское государство", передает российская служба Радио Свобода.

"Эту раковую опухоль нужно удалить, чтобы болезнь не распространялась", - сказал Обама и заявил, что все американцы оплакивают гибель Джеймса Фоули.

Читайте такжеСША начали второй авиаобстрел боевиков в ИракеРанее в среду американские спецслужбы подтвердили подлинность появившейся во вторник вечером в интернете видеозаписи, на которой боевики "Исламского государства" отрезают журналисту голову.

Джеймс Фоули работал внештатным корреспондентом агентства Франс-пресс и бостонского онлайн-издания GlobalPost и был похищен в Сирии в ноябре 2012 года.