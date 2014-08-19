Адвокат основателя WikiLeaks рассказал, когда Ассанж сможет покинуть посольство Эквадора

09:38, 19 августа 2014
Мир
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Ассанж покинет посольство Эквадора, если сможет избежать экстрадиции в США.

REUTERS

Основатель сайта политических разоблачений WikiLeaks Джулиан Ассанж сможет покинуть посольство Эквадора в Лондоне, где у него начались проблемы со здоровьем, лишь когда будет уверен, что сможет избежать экстрадиции в США, передает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

«Ассанж покинет посольство после того, как будут согласованы условия, исключающие его экстрадицию в США», - заявила адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон.

Ранее сообщалось, что у Ассанжа наблюдаются проблемы с сердцем и легкими, появившиеся после более чем двух лет пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне. Также 43-летний гражданин Австралии страдает от ухудшающегося зрения и повышенного кровяного давления.

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По словам Дженнифер Робинсон, Ассанжу было запрещено отправиться в больницу на лечение. «Если он покинет территорию посольства для получения медицинской помощи, он будет задержан», - сказала Робинсон.

Ассанж скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне с июня 2012 года, когда британский суд постановил экстрадировать его в Швецию, чтобы допросить по делу о преступлениях сексуального характера. Эквадор принял решение предоставить Ассанжу убежище, однако власти Великобритании полны решимости «выполнить обязательства» перед Швецией. Перед зданием посольства постоянно дежурит наряд полицейских.

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