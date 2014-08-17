В Либерии из медицинского изолятора сбежали больные Эболой

Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на France Press.

По словам очевидцев, нападавшие взломали дверь изолятора, а затем ограбили его. Также они кричали, что вируса Эбола в Либерии нет.

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В Западной Африке от лихорадки Эбола умерли около тысячи человек, еще 1800 инфицированы вирусом, который вызывает это заболевание.