Обама считает эффективными санкции против России
Президент США Барак Обама на пресс-конференции заявил, что считает санкции, введенные против России, эффективными.
Обама считает санкции против России эффективнымПо мнению американского лидера, санкции против России негативно воздействуют на российскую экономику, пишет Росбалт.
По словам Обамы, санкции, введенные западными странами против России, "работают" и оказывают "огромное давление" на российскую экономику. Президент отметил, что рост российской экономики практически остановился.
Обама заявил, что санкции ставят российские власти перед выбором – решить нынешний кризис на Украине дипломатическим путем или продолжать "наносить вред экономике и населению России", проводя текущую внешнюю политику.
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Ранее представитель пресс-службы Белого дома Лора Лукас-Магнуссон заявила, что ответ России на западные санкции (запрет на импорт ряда иностранных товаров) нанесет удар по ее собственной экономике. По словам Лукас-Магнуссон, "месть западным компаниям или странам усугубит международную изоляцию России и принесет дополнительный ущерб для ее экономики".
Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин 6 августа подписал указ о запрете импорта "отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" из стран, присоединившихся к санкциями против России. Запрет на импорт будет действовать в течение одного года.