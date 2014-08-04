12% россиян хотели бы переехать на постоянное место жительства за границу - опрос
12% россиян хотели бы переехать на постоянное место жительства за границу, среди молодежи этот показатель составляет почти четверть.
Об этом свидетельствуют данные опроса российского фонда «Общественное мнение» (ФОМ), результатами которого располагает агентство УНИАН.
При этом, по данным опроса, отрицательно относятся к идеи эмиграции 84% респондентов, 4% затруднились с ответом.
Согласно результатам опроса, среди российской молодежи в целом желающих уехать - 24%, среди молодых людей с высшим образованием - 29%. В 2012 году желающих уехать из России было 17%, а среди молодежи – 33%.
По мнению 20% жителей РФ, в ближайшие годы число людей, уезжающих за границу навсегда, будет возрастать, а 24% уверены в обратном. Большинство участников опроса затруднились сделать прогноз (56%).
9% считающих, что количество желающих эмигрировать будет увеличиваться, говоря о причинах таких настроений, указали, что «в России жизнь тяжелая, едут в поисках лучшей жизни, лучшего материального положения», 2% - «в России нет перспектив, все плохо», 2% - «едут в поисках работы, достойной работы», 2% - «в России мало внимания уделяют людям, социальным гарантиям», 1% - «едут для самореализации, карьерного роста», 1% - «в России экономические проблемы, 1% - «едут туда, где порядок, законность», 1% - «едут те, у кого есть деньги», 1% - «уезжают в связи с ситуацией в Украине, из-за санкций, опасаясь войны».
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