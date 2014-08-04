12% россиян хотели бы переехать на постоянное место жительства за границу - опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса российского фонда «Общественное мнение» (ФОМ), результатами которого располагает агентство УНИАН.

При этом, по данным опроса, отрицательно относятся к идеи эмиграции 84% респондентов, 4% затруднились с ответом.

Согласно результатам опроса, среди российской молодежи в целом желающих уехать - 24%, среди молодых людей с высшим образованием - 29%. В 2012 году желающих уехать из России было 17%, а среди молодежи – 33%.

По мнению 20% жителей РФ, в ближайшие годы число людей, уезжающих за границу навсегда, будет возрастать, а 24% уверены в обратном. Большинство участников опроса затруднились сделать прогноз (56%).

9% считающих, что количество желающих эмигрировать будет увеличиваться, говоря о причинах таких настроений, указали, что «в России жизнь тяжелая, едут в поисках лучшей жизни, лучшего материального положения», 2% - «в России нет перспектив, все плохо», 2% - «едут в поисках работы, достойной работы», 2% - «в России мало внимания уделяют людям, социальным гарантиям», 1% - «едут для самореализации, карьерного роста», 1% - «в России экономические проблемы, 1% - «едут туда, где порядок, законность», 1% - «едут те, у кого есть деньги», 1% - «уезжают в связи с ситуацией в Украине, из-за санкций, опасаясь войны».

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