Русские насмехаются над санкциями Евросоюза, потому что искренне верят в свое превосходство над Западом. В настоящее время российское население как никогда враждебно настроено к Европе и США, поскольку в стране активно действует антизападная пропаганда, об этом в своей статье, опубликованной на сайте штрих code, пишет Роман Кириченко.

Большинство населения России считает что живет в стране духовности, в отличие от западных государств.

Но Россия еще остается страной двойных стандартов, поскольку властная верхушка защищает население от влияния Европы, в то время как она сама и ее дети в полной мере пользуются всеми благами западного мира.

Неоднократно в сети появлялись фотографии, на которых, например, Дмитрий Киселев вместе с семьей отдыхал в Нидерландах, или изображения из Испании активного борца за "православный мир" в Украине Ивана Охлобыстина.

Однако самое интересное касается все же детей властных мужей России. В частности дочери президента России Владимира Путина Мария и Екатерина живут в Германии и Нидерландах соответственно. Однако стоит заметить, что последней пришлось уехать из своего дома возле Гааги из-за сбитого самолета, в котором находились и погибли 193 гражданина Нидерландов.

У премьер-министра Дмитрия Медведева есть сын Илья, который пока что живет в России, но планирует уехать на учебу в Массачусетский университет в США.

Еще один борец за "русский мир" министр иностранных дел Сергей Лавров имеет дочь Екатерину, которая заканчивает Колумбийский университет Нью-Йорке и на постоянной основе живет в США.

Вице-спикер госдумы Сергей Железняк известен тем, что активно борется с нацизмом и его проявлениями. Именно он инициировал, чтобы серверы с информацией о российских гражданах находились в России. А в это время две его дочери живут и учатся в Лондоне, еще одна -- в Швейцарии.

Еще один вице-спикер госдумы Александр Жуков имеет сына Петра, который так прижился в Лондоне, что успел отсидеть там в тюрьме.

Депутат госдумы от "Единой России" Александр Ремезков отправил сына Степана в престижный военный колледж Valley Forge в Пенсильвании, там он учился по программе подготовки офицеров США. А до того он учился в Великобритании. Еще один сын Ремезкова Николай c 2008 года учится в Malvern College в Великобритании, а дочь Мария с 2012 года живет в Вене, где занимается гимнастикой.

Дети главы РЖД Владимира Якунина живут за границей. Старший сын Андрей занимается бизнесом в Лондоне. Младший Виктор живет в Швейцарии, там же занимается бизнесом.

Уполномоченный по делам семьи и ребенка Павел Астахов известен тем, что активно боролся за запрет усыновления гражданами США российских детей. Однако его старший сын Антон учился в Оксвордськом колледже и Нью-Йоркском экономическом колледже.

Дочь Бориса Грызлова, лидера "Единой России", Евгения живет в Таллине и имеет эстонское гражданство.

Андрей Фурсенко, бывший министр образования России, известный введением ЕГЭ, видимо, не слишком доверяет русскому образованию, поэтому своих детей отправил учиться за границу, это он довольно долго скрывал. Даже сейчас его сын Александр живет в США.

Депутат от "Справедливой России" Елена Мизулина, глава комитета госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, отдала своего сына на обучение в Бернский и Оксфордский университеты. В настоящее время Николай Мизулин живет и работает юристом в Бельгии.

Это далеко не полный список детей российских чиновников, которые живут и учатся в США и европейских странах.