Единственный российский лоукостер из-за санкций ЕС прекращает полеты

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ИТАР-ТАСС

"В связи применением экономических санкций, введенных ЕС в отношении ООО "Добролет", ряд европейских контрагентов сообщил об отказе выполнять свои обязательства перед авиаперевозчиком - аннулировано действие договоров лизинга, технического обслуживания и страхования воздушных судов, а также предоставления аэронавигационной информации", - говорится в сообщении.

"В условиях беспрецедентного давления, оказываемого на компанию "Добролет" со стороны европейских контрагентов, перевозчик вынужден приостановить полеты и продажу билетов", - заявила компания.

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"Добролет" сообщил, что пассажиры, имеющие авиабилеты на рейсы Москва-Симферополь-Москва (по 15 сентября включительно) и Москва-Волгоград-Москва (по 20 августа включительно) будут перевезены самолетами авиакомпании "Оренбургские авиалинии" в даты и время, указанные в билетах.

Пассажиры рейсов в Самару, Пермь, Уфу, Екатеринбург, Сургут и Казань могут оформить вынужденный возврат, деньги будут возвращены в полном объеме, говорится в сообщении "Добролета".

"Добролет" является дочерним низкобюджетным перевозчиком "Аэрофлота".