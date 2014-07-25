Американского велосипедиста-путешественника в России сбил пьяный водитель
Американский велосипедист Рон Макгерити, путешествовавший по России, погиб в ДТП в Ивановской области в четверг вечером. Трагедия произошла на трассе Кострома - Иваново.
Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в областном УМВД.
Шестидесятилетнего велосипедиста сбил водитель грузовой "Газели", который скрылся с места ДТП, но был вскоре задержан нарядом ДПС. Водитель был, предположительно, пьян.
Рон Макгерити жил в Бостоне. Он посетил 61 страну за последние 15 лет. Передвигался путешественник на специально оборудованном швейцарском велосипеде, позволяющем ехать полулежа или лежа на спине, а также перевозить с собой рюкзаки. В день гибели путешественник посетил Кострому, где сказал о своем намерении объехать все города Золотого кольца России.
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Макгерити называл себя "посланником мира". Он вручал главам городов, которые посещал, "письма мира" и считал своим долгом напоминать людям о существовании добра.
По факту ДТП в региональном УМВД возбуждено и расследуется уголовное дело.