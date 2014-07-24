Умер режиссер мультфильмов про Мюнхгаузена и поросенка Фунтика

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на декана факультета анимации и мультимедиа ВГИК Елену Яременко.

В числе работ Солина - "Приключения Мюнхгаузена", "Человек и его птица", "Два клена", "Спасибо, аист!", "Как лиса зайца догоняла", "Приключения поросенка Фунтика" и многие другие.

Читайте такжеУмер создатель образа "Чужого""Анатолий Иванович был признанным мастером отечественной анимации. Мы все знаем его фильмы. Своим опытом он щедро делился с коллегами, молодежью. Недавно почти все студенты Анатолия Солина защитились на "отлично", - сказала Яременко.

По ее словам, через несколько дней в издательстве ВГИК выйдет книга Анатолия Солина и Инны Пшеничной "Задумать и нарисовать мультфильм".

Справка. Свой творческий путь Анатолий Солин, ученик Федора Хитрука, начинал в качестве художника-мультипликатора на киностудии "Союзмультфильм". Затем работал и преподавал анимацию в Киеве, на студии "Киевнаучфильм". В 1973 году Солин дебютировал на телевидении как режиссер студии "Мульттелефильм" картиной "Приключения Мюнхгаузена". Возглавляя творческое объединение "Телескоп", Анатолий Иванович создавал свои фильмы, параллельно обучая художников-мультипликаторов. В 2010 году Солин вместе с художником-постановщиком и супругой Инной Пшеничной набрал курс анимационного кино во ВГИКе.