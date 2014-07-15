В Европе надеются, что РФ воздержится от «превентивных» мер из-за ассоциации Украина-ЕС

Об этом во вторник в Страсбурге, выступая в Европейском парламенте во время пленарного заседания в дебатах, посвященных ситуации в Украине, заявил европейский комиссар по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле, сообщает собственный корреспондент агентства УНИАН.

Фюле напомнил, что Европейский Союз обратился к России, чтобы „развеять любые возможные недоразумения” и рассказал о недавней трехсторонней встрече Украины, России и ЕС, в ходе которой стороны запустили консультативный механизм по решению возможных проблем, связанных с имплементацией зоны свободной торговли.

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„Угрозы России о применении односторонних "превентивных" защитных мер являются неприемлемыми и юридически необоснованными. Сейчас мы надеемся, что Россия воздержится от принятия каких-либо таких неспровоцированных ограничительных мер”, - отметил еврокомиссар.

Фюле заверил, что соглашение не может „заменить или вмешаться в отношения Украины с любым соседом”. „Украина может прекрасно иметь одновременно соглашения о свободной торговле с Россией и Европейским Союзом”, - констатировал он.

Кроме того, еврокомиссар отметил, что Соглашение об ассоциации не является конечной целью сотрудничества Евросоюза с Украиной. „Наоборот, оно открывает новые возможности и является важным шагом в благосклонности Европейского Союза в деле поддержки Украины на пути превращения в стабильную и процветающую европейскую демократию”.