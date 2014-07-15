В Японии открылся парк развлечений "Волшебный мир Гарри Поттера"

В Японии, в городе Осака, открыли тематический парк развлечений "Волшебный мир Гарри Поттера".

Первые три тысячи посетителей ждали его открытия с вечера предыдущего дня, сообщают РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.

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Строительство "Волшебного мира Гарри Поттера" - новой развлекательной зоны тематического парка развлечений Universal Studios Japan - обошлось в 45 миллиардов иен (около 450 миллионов долларов). Как ожидается, в год число его посетителей будет составлять до двух миллионов человек.

Церемония открытия парка прошла в духе популярной серии романов Джоан Роулинг: после заклинания "Появись!", которое вместе с президентом Universal Studios Japan Гленом Гампэлом произнесли актеры Эванна Линч, исполнившая в фильме роль Полумны Лавгуд, и Том Фелтон, исполнивший роль Драко Малфоя, ворота отворились, и перед посетителями предстали жители Хогсмида - деревни волшебников. Главный аттракцион "Запретный день Гарри Поттера "предлагает к осмотру замок Хогвартс: здесь можно увидеть живые портреты волшебников, посетить кабинет директора школы волшебников Дамблдора. Поклонники романа смогут прокатиться на "Хогвартс-экспрессе", сделать покупки в лавке магических принадлежностей и попробовать сливочного пива.

Парк аттракционов и развлечений Universal Studios Japan, расположенный в Осаке на площади в 54 гектара, в прошлом году принял 10 миллионов посетителей.