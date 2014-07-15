Число погибших в московском метрополитене возросло до 5
11:42, 15 июля 2014Мир
0
Число погибших в результате ЧП в московском метрополитене возросло до пяти, сообщил журналистам глава департамента здравоохранения Москвы Георгий Голухов.
REUTERS
«В настоящее время за помощью обратились 120 человек, из них 106 развезены бригадами скорой помощи в 14 московских стационаров, из них половина - в тяжелом состоянии. Работы продолжаются. На данный момент пять погибших», - сказал он.
Читайте такжеВ результате аварии в московском метро погибли три человека, пострадавших - около 80По словам пресс-секретаря департамента здравоохранения Элины Николаевой, на месте ЧП работает более 100 бригад скорой помощи, все стационары Москвы готовы к приему пострадавших.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter