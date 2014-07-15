Хейг покидает пост главы МИД Великобритании

"Сегодня я ухожу с поста министра иностранных дел после четырех лет службы", — написал Хейг в своем микроблоге в Twitter, сообщает РИА Новости.

По его словам, с мая следующего года он также "перестанет исполнять роль члена парламента".

По данным агентства Рейтер, Хейг уходит с поста главы британского МИД "в рамках перестановок в правительстве".

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Новым министром иностранных дел Великобритании после ухода в отставку Уильяма Хейга станет нынешний министр обороны Филип Хаммонд, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники в правительстве.

"По сообщениям Даунинг-стрит, Хейг продолжит помогать координировать государственную политику, а также станет одним из участников предвыборной кампании (перед выборами в парламент в 2015 году) в ключевых округах на севере Англии", — сообщает телеканал.

Хейг 26 лет был членом палаты общин, 20 лет назад он впервые в качестве чиновника вошел в состав кабинета министров.