КНДР провела стрельбы с использованием установок залпового огня - СМИ

КНДР провела массированные стрельбы с использованием реактивных установок залпового огня. В сторону Японского моря было выпущено примерно 100 ракет, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.

Стрельбы, по его данным, были проведены с восточного побережья КНДР. Все ракеты упали в пределах территориальных вод страны, но вблизи от линии, которая отделяет их от зоны контроля Южной Кореи.

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КНДР в последнее время несколько раз запускала в сторону Японского моря баллистические ракеты малой дальности. В частности, такие пуски были проведены 9 и 13 июля.