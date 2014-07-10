Les Echos: Банк развития стран БРИКС откроют в Шанхае

В статье под названием «Банк развития стран БРИКС откроют в Шанхае», опубликованной в газете Les Echos, сообщается о том, что Банк совместного развития, который собираются создать страны-участницы БРИКС на саммите, который состоится на следующей неделе, будет базироваться в Шанхае, как заявили в четверг в Кремле.

Президент России Владимир Путин также собирается внести предложение на встрече лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки (БРИКС), которая будет проходить 15-16 июля, о создании энергетической ассоциации, которая должна будет обеспечивать энергетическую безопасность стран-участниц и делать анализ рынков.

Министр финансов России Антон Силуанов отметил в среду, что участники саммита должны подписать договор об официальном создании учреждения, которое будет специализироваться на вопросах финансирования инфраструктур и составит конкуренцию Всемирному банку, который базируется в Вашингтоне.

«Штаб-квартира будет находиться в Шанхае, так прописано в документах», – говорится в опубликованном в четверг докладе помощника президента по международным делам Юрия Ушакова.

Антон Силуанов отметил, что учреждение будет базироваться в Шанхае или Нью-Дели. Его капитал составит $10 млрд (по $2 млрд с каждой страны), но разрешенный капитал может быть увеличен до $100 млрд.

Создание такого учреждения, и в особенности общих фондов в иностранной валюте, является долгосрочной целью стран-участниц БРИКС, которые хотят составить конкуренцию организациям, которые входят в бреттон-вудскую систему (Всемирный банк и Международный валютный фонд), в которых, как они считают, страны слишком мало представлены.

На этом же саммите «Россия предложит рассмотреть целый ряд вопросов, в том числе создание энергетической ассоциации стран-участниц БРИКС, деятельность которой будет направлена на обеспечение энергетической безопасности этих стран, проведение комплексных исследований и анализа рынка углеводородов», – сказал Юрий Ушаков.