В мире растет негативное отношение к России и Путину - исследование
Опрос показал, что 43% людей в мире имеют негативное мнение о России, а большинство населения в 25 из 44 стран не доверяют действиям Путина на международной арене.
Популярность России среди жителей мира падает на фоне событий в Украине. А рейтинг доверия к ее лидеру Владимиру Путину сокращается в разы.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Pew Research Center, проведенного с 17 марта по 5 июня этого года среди жителей 44 стран, сообщает Украинская правда.
Всего было опрошено 48,643 тысяч человек.
Опрос показал, что 43% людей в мире имеют негативное мнение о России. В то же время, тех, кто придерживается противоположной точки зрения, 34%.
Более чем 6 из 10 жителей Польши, Германии, Италии, Испании, Франции, Британии и США имеют отрицательное впечатление о России.
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Фактически у всех, кроме одной из этих стран, негативное отношение усилилось вдвое за последний год.
При этом только греки выделяются на фоне других европейцев, ведь их восприятие России является хорошим - лишь 35% имеют негативное впечатление о России, 61% - положительное.
Отношение украинцев к России также разительно изменилось.
6 из 10 украинцев относятся к России неодобрительно, тогда как в 2011 году таких было всего 11%.
Также Россия не пользуется популярностью среди жителей Ближнего Востока. Здесь более половины населения имеют негативное отношение к ней.
То же самое можно сказать и о жителях Латинской Америки.
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В Азии отношение значительно разнится в зависимости от страны и религии. К примеру, Китай - одна из немногих стран, где негативное отношение к РФ наоборот сократилось.
Африка наименее похожа на другие регионы в своем отношении к России. Здесь большинство жителей, за исключением Южно-Африканской Республики, дают России высокие оценки, хотя многие люди не высказывают своего мнения относительно этого.
Кроме того, большинство населения в 25 из 44 стран не доверяют действиям Путина на международной арене. Исключительно негативное отношение к Путину царит в США и Европе.
8 из 10 американцев не доверяют лидеру России, с чем согласны большинство европейцев.
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Больше всего не доверяют Путину жители Испании - 87%, Польши - 86%, Франции - 85%, Египта - 83%, США - 80%, Иордании - 79%, Италии - 78%, Германии - 77%, Турции - 75%, Украины - 73%.
При этом более чем 7 из 10 украинцев отмечают, что разочарованы действиями Путина.
Большинство населения на западе Украины - 89% и 66% на востоке выражают недоверие российскому президенту. При этом в Крыму таких лишь 5%.
В то же время исключительно среди русскоязычного населения Востока Украины не доверяют действиям Путина на международной арене 51%, доверяют - 43%.
На Ближнем Востоке и в Южной Америке внешняя политика Путина также не вызывает доверия.
6 из 10 жителей Японии и Южной Кореи не доверяют Путину.
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Негативное отношение к Путину в США возросло до 80%, что на 26% больше по сравнению с 2012 годом (54%).
За последние два года негатив к Путину вдвое вырос также в Польше и Бразилии.
В Украине отрицательное отношение к российскому президенту с 2007 года взлетело на 40% и достигло 73%.