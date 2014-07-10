В мире растет негативное отношение к России и Путину - исследование

Популярность России среди жителей мира падает на фоне событий в Украине. А рейтинг доверия к ее лидеру Владимиру Путину сокращается в разы.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Pew Research Center, проведенного с 17 марта по 5 июня этого года среди жителей 44 стран, сообщает Украинская правда.

Всего было опрошено 48,643 тысяч человек.

Опрос показал, что 43% людей в мире имеют негативное мнение о России. В то же время, тех, кто придерживается противоположной точки зрения, 34%.

Более чем 6 из 10 жителей Польши, Германии, Италии, Испании, Франции, Британии и США имеют отрицательное впечатление о России.

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Фактически у всех, кроме одной из этих стран, негативное отношение усилилось вдвое за последний год.

При этом только греки выделяются на фоне других европейцев, ведь их восприятие России является хорошим - лишь 35% имеют негативное впечатление о России, 61% - положительное.

Отношение украинцев к России также разительно изменилось.

6 из 10 украинцев относятся к России неодобрительно, тогда как в 2011 году таких было всего 11%.

Также Россия не пользуется популярностью среди жителей Ближнего Востока. Здесь более половины населения имеют негативное отношение к ней.

То же самое можно сказать и о жителях Латинской Америки.

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В Азии отношение значительно разнится в зависимости от страны и религии. К примеру, Китай - одна из немногих стран, где негативное отношение к РФ наоборот сократилось.

Африка наименее похожа на другие регионы в своем отношении к России. Здесь большинство жителей, за исключением Южно-Африканской Республики, дают России высокие оценки, хотя многие люди не высказывают своего мнения относительно этого.

Кроме того, большинство населения в 25 из 44 стран не доверяют действиям Путина на международной арене. Исключительно негативное отношение к Путину царит в США и Европе.

8 из 10 американцев не доверяют лидеру России, с чем согласны большинство европейцев.

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Больше всего не доверяют Путину жители Испании - 87%, Польши - 86%, Франции - 85%, Египта - 83%, США - 80%, Иордании - 79%, Италии - 78%, Германии - 77%, Турции - 75%, Украины - 73%.

При этом более чем 7 из 10 украинцев отмечают, что разочарованы действиями Путина.

Большинство населения на западе Украины - 89% и 66% на востоке выражают недоверие российскому президенту. При этом в Крыму таких лишь 5%.

В то же время исключительно среди русскоязычного населения Востока Украины не доверяют действиям Путина на международной арене 51%, доверяют - 43%.

На Ближнем Востоке и в Южной Америке внешняя политика Путина также не вызывает доверия.

6 из 10 жителей Японии и Южной Кореи не доверяют Путину.

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Негативное отношение к Путину в США возросло до 80%, что на 26% больше по сравнению с 2012 годом (54%).

За последние два года негатив к Путину вдвое вырос также в Польше и Бразилии.

В Украине отрицательное отношение к российскому президенту с 2007 года взлетело на 40% и достигло 73%.