США и НАТО обсуждают агрессию России в Украине
03:45, 09 июля 2014Мир
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Президент США Барак Обама и генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен обсудили во вторник в Вашингтоне перспективы новых санкций против России, если она не прекратит поддерживать вооруженных сепаратистов в Украине
REUTERS
Об этом сообщил представитель Белого дома Джош Эрнест, передает Радио Свобода.
Они говорили и о «последствиях агрессии России для европейской безопасности», а именно о необходимости усилить оборонительную поддержку стран-членов НАТО, особенно тех, которые расположены близко к России, и увеличить оборонные расходы стран-членов, добавил спикер.
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Визит руководителя НАТО в Вашингтон, сказал он, отмечает то, насколько жизненно важное значение придают США Североатлантическому альянсу как фундаменту союза США с Европой.
Положение в Украине, наряду с Афганистаном, было одной из двух главных тем встречи.
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