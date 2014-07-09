США и НАТО обсуждают агрессию России в Украине

Об этом сообщил представитель Белого дома Джош Эрнест, передает Радио Свобода.

Они говорили и о «последствиях агрессии России для европейской безопасности», а именно о необходимости усилить оборонительную поддержку стран-членов НАТО, особенно тех, которые расположены близко к России, и увеличить оборонные расходы стран-членов, добавил спикер.

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Визит руководителя НАТО в Вашингтон, сказал он, отмечает то, насколько жизненно важное значение придают США Североатлантическому альянсу как фундаменту союза США с Европой.

Положение в Украине, наряду с Афганистаном, было одной из двух главных тем встречи.