В ЕС Тимошенко сказали, пусть сама разбирается с РосУкрЭнерго

Комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС считает, что вопрос определения схемы поставок газа, в том числе и работы таких посредников, как «РосУкрЭнерго» является внутренним вопросом Украины.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью УНИАН после встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

«Мы не обсуждали этот вопрос, потому что это исключительно украинский вопрос, и Украина сама решает, как платить за транзит», - сказал А.ПИБАЛГС.

«Это не мой вопрос, я не могу ни дать совета, ни занять какую-либо позицию. Украина сама решает, какая система лучше для Украины, и для меня это выглядит так: что лучше для Украины, то лучше и для меня», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 29 января агентство «Bloomberg» со ссылкой на интервью с Ю.ТИМОШЕНКО сообщило о том, что, по словам украинского премьера, ей удалось заручиться поддержкой ЕС в вопросах пересмотра цены на транзит газа в отношениях с Россией и отказа от услуг компании «РосУкрЭнерго». По словам Ю.ТИМОШЕНКО, она предложит формульный подход к формированию цены на газ.

«Я услышала поддержку такого типа переговоров тут сегодня», - заявила премьер-министр иностранным журналистам 28 января в Брюсселе.

Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно заявляла о намерениях избавиться от услуг «РосУкрЭнерго» и пообещала во время своего визита в Москву 21 февраля обсудить этот вопрос с членами российского правительства.