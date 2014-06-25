Россия лишилась геостационарных спутников системы обнаружения пусков "Око-1"

Как пишет "КоммерсантЪ", аппарат 71Х6, выведенный на орбиту в марте 2012 года, отработал из-за возникших неполадок не пять-семь лет, как планировалось, а только два года. Еще в 2005 году сами военные называли эти спутники "безнадежно устаревшими".

О том, что последний аппарат 71Х6, запущенный под кодовым обозначением "Космос-2479", был утерян, рассказал источник в военном ведомстве. По его словам, неполадки проявились еще в начале года, когда начали сбоить импортные аккумуляторные батареи спутника. "Проводились все необходимые реанимационные мероприятия, но к успеху они не привели",— говорит он.

В апреле ситуация стала критической: 71Х6 перестал подавать сигналы и оказался де-факто неуправляемым. В итоге, по сведениям "Ъ", в том же месяце было принято решение о снятии аппарата с боевого дежурства, оформленное позже в виде соответствующего приказа. В пресс-службе Научно-производственного объединения (НПО) имени Лавочкина, отвечавшего за создание спутника, сообщили, что не уполномочены обсуждать военные программы. А официальные представители войск воздушно-космической обороны (именно в их ведении находится Главный испытательный центр испытаний и управления космическими средствами имени Титова) дать четкий ответ о нынешнем состоянии 71Х6 не смогли.

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Последний из восьми аппаратов серии был передан военным от НПО имени Лавочкина в рамках государственного оборонного заказа 2011 года — об этом в свое время открыто заявлял предыдущий первый замминистра обороны РФ Александр Сухоруков. По сведениям "Ъ", спутник обошелся военным более чем в 1,5 млрд руб., а сроки его изготовления составляли почти два года. Причем собирался он буквально с миру по нитке: для достройки были использованы все имевшиеся в распоряжении запасные части. Судьбу этого аппарата источники "Ъ" в космической отрасли с самого начала оценивали скептически, однако деньги на него Минобороны выделило, и на орбиту он был доставлен. Ожидаемое время активного существования спутников этого типа оценивалось в пять-семь лет, но более пяти лет смогли продержаться только два из восьми, запущенных с 1991 года ("Космос-2224" и "Космос-2379").

Сейчас у российских военных на геостационарной орбите не осталось ни одного спутника системы "Око-1", хотя для полноценной ее работы требуется как минимум два аппарата. Предыдущий 71Х6 под обозначением "Космос-2440" был запущен 26 июня 2008 года, однако проработал только до февраля 2010-го. По данным "Ъ", на высокоэллиптической орбите у системы "Око-1" сейчас находятся два других аппарата — 73Д6. Они пока функционируют штатно, но для полноценной работы необходимо наличие шести спутников. В итоге, как признался источник в Минобороны, они способны выполнять свои задачи лишь три часа в сутки.

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Примечательно, что еще в 2005 году высокопоставленные военные не стеснялись критиковать эту спутниковую систему. Занимавший на тот момент пост заместителя командующего космическими войсками по вооружению генерал Олег Громов, выступая в Совете федерации, прямо заявил: "Мы даже не можем восстановить на орбите минимально необходимый состав аппаратов системы предупреждения о ракетном нападении за счет проведения запусков безнадежно устаревших спутников 71Х6 и 73Д6".

В октябре 2011 года командующий войсками ВКО генерал Олег Остапенко (сейчас возглавляет Роскосмос) сказал, что военные будут "не обновлять космический эшелон, а создавать новую единую космическую систему" (ЕКС), которая возьмет на себя функции по предупреждению о ракетном нападении. По словам источника в военном ведомстве, на сегодняшний день ведется активная работа по обустройству центрального командного пункта СПРН в Серпухове-15 под новые задачи. Военные также в 2012 году выделили деньги на создание абсолютно новых аппаратов для ЕКС, но о том, что сделано в области космического эшелона СПРН за последние два года, Минобороны не сообщало.