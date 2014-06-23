Из-за санкции из РФ "убежало" $100 миллиардов - Немцов

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина, пишет Сегодня.

"Они больно били по друзьям Путина олигархам-миллиардерам (Тимченко, Роттенбергу, Сеченову). То есть, создавали вокруг Путина неприятную нервозную атмосферу, но, тем не менее, они лишь косвенно ударяли по российской экономике. Ударяли они следующим образом: деньги "убегали" из России. За первый квартал по оценкам экспертов ушло более 50 млрд. долл., за первое полугодие, по оценкам экспертов, "убежит" более 100 млрд. долларов. Это очень плохо, потому, что это приводит к экономическому кризису, спаду, бюджетному дефициту. На региональном уровне дикий бюджетный дефицит: не хватает лекарств даже для тяжелобольных, не строятся дороги, не ремонтируются дома. Растут тарифы и растут цены. Это все результат символических санкций", - сказал он.

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Немцов уверен, в том, "что касается секторальных санкций - самые болезненные санкции - не против "Роснефти" или "Газпрома". "Самые болезненные санкции - это санкции против банковской системы Путина. Я думаю, что эти санкции никогда не будут введены Европой. Эти санкции могут быть введены США, если Путин даст указание ввести регулярные войска на территорию Украины. То есть, Кантемировскую дивизию, Таманскую дивизию, Ивановскую дивизию ВДВ и другие", - подчеркнул он.