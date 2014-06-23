Премьер Италии намерен создать "Соединенные Штаты Европы"

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету The Telegraph.

Италия будет председательствовать в ЕС полгода, начиная с 1 июля.

"Более сильная и сплоченная Европа — это единственный выход из проблем, возникших в настоящее время", — сказал Ренци. Он высказал свое мнение, что эффективным ответом на результаты выборов в Европарламент станет продвижение привлекательности идеи о единстве Европы, что ЕС — это не только "финансовая или экономическая разминка".

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Слова итальянского премьера получили резонанс в британских СМИ, поскольку эта страна относится скептически к возможности успешного будущего ЕС.