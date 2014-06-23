Премьер Италии намерен создать "Соединенные Штаты Европы"
02:25, 23 июня 2014Мир
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Премьер-министр Италии Маттео Ренци заявил, что во время своего председательствования в ЕС его страна сделает все возможное для укрепления единства Европы и создания "Соединенных Штатов Европы"
Премьер Италии намерен создать "Соединенные Штаты Европы"
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету The Telegraph.
Италия будет председательствовать в ЕС полгода, начиная с 1 июля.
"Более сильная и сплоченная Европа — это единственный выход из проблем, возникших в настоящее время", — сказал Ренци. Он высказал свое мнение, что эффективным ответом на результаты выборов в Европарламент станет продвижение привлекательности идеи о единстве Европы, что ЕС — это не только "финансовая или экономическая разминка".
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Слова итальянского премьера получили резонанс в британских СМИ, поскольку эта страна относится скептически к возможности успешного будущего ЕС.
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