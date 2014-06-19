The Telegraph: самолеты "Тайфун" обнаружили российский бомбардировщик и самолеты-истребители

В статье Ника Коллинза под названием "Самолеты «Тайфун" обнаружили российский бомбардировщик и самолеты-истребители", опубликованной в британской газете The Telegraph сообщается о том, что истребители "Тайфун" были подняты в небо, чтобы помешать четырем отдельным группам российских самолетов, которые были замечены в воздушном пространстве вблизи стран Балтии во вторник.

Два реактивных самолета из 3 (боевой) эскадрильи должны были не допустить вторжение в воздушное пространство Эстонии, Литвы и Латвии в рамках миссии НАТО по контролю над регионом.

Удалось определить, что среди российских самолетов были дальний сверхзвуковой бомбардировщик ТУ-22, четыре высокоманевренных истребителя СУ-27, один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50 и один транспортный самолет АН-26.

Четыре группы выполняли различные виды боевой подготовки в международном воздушном пространстве вблизи зоны, контролируемой Прибалтийскими государствами. «Истребители «Тайфун» контролировали и сопровождали их», – сообщили в Министерстве обороны.

Читайте такжеРоссия направила стратегические бомбардировщики к границам НАТО

Четыре истребителя «Тайфун» прибыли на авиабазу Шяуляй в Литве в мае, чтобы укрепить силы НАТО под руководством Польши, которые охраняют регион.

Этот жест был демонстрацией поддержки со стороны НАТО в связи с украинским кризисом, который вызвал обеспокоенность трех балтийских государств, у которых нет собственных истребителей для защиты воздушного пространства.

Самолеты НАТО в регионе поднимались в воздух 13 раз в прошлом месяце, чтобы проконтролировать неопознанные воздушные судна вблизи воздушного пространства стран Балтии. В 6 случаях использовались британские истребители.

Тем не менее, группа российских самолетов, обнаруженная во вторник, была самой большой из тех, которые были замечены до этого момента.

Читайте такжеНАТО будет пересматривать соглашения с Россией

Ян Таунсенд, командир отряда «Тайфун», сказал: «Мы регулярно перехватываем российские и гражданские самолеты с помощью британской системы быстрого реагирования, и подобные миссии являются ключевыми для нас, так как именно для этого НАТО нас направило в Балтийский регион».

«Эта операция была проведена очень успешно. Оба моих экипажа, наземный и воздушный, выполнили задачу в соответствии с высокими профессиональными стандартами, как я и ожидал», – добавил Таунсенд.