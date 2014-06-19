Беларусь расширяет полномочия силовиков на случай военного положения

Беларусь, президент которой отметит 20-летний юбилей правления, расширяет полномочия силовиков на случай введения военного положения на фоне кризиса в Украине и в преддверии президентских выборов 2015 года, пишет Reuters.

Так, нижняя палата белорусского парламента приняла поправки в закон о военном положении, которые предусматривают, что оно может быть введено не только при возникновении военной угрозы, но и в случае "посягательств на конституционный строй Беларуси".

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Читайте такжеНа инаугурацию Порошенко Лукашенко приехал в шикарном кортеже - СМИПо белорусской конституции, законопроект вступит в силу после его принятия во втором чтении и одобрения президентом страны.

Оппозиция считает, что принимая этот закон за год до очередных выборов, власти пытаются подстраховаться от возможных протестов в условиях затянувшегося экономического кризиса.

Предыдущие выборы в 2010 году закончились жестоким разгоном многотысячных протестов против очередного переизбрания на президентский пост Александра Лукашенко, задержаниями сотен и тюремными приговорами десяткам их участников.

После многочисленных выступлений 2011 года, участники которых выражали несогласие с властями аплодисментами, белорусский парламент приравнял к массовым протестам любые несанкционированные собрания граждан, значительно расширив полномочия милиции по их подавлению.