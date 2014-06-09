В США умер самый старый мужчина планеты по версии Книги рекордов Гиннеса

Об этом сообщает ТСН.

Рекордсмен родился в Польше 4 февраля 1903 года и был химиком и автором книг по парапсихологии. Имич жил в США с 1951 года.

Читайте такжеВ возрасте 136 лет умерла старейшая женщина на планетеВ книгу рекордов Гиннеса его фамилию внесли в апреле этого года. Отвечая на вопрос журналистов о том, как ему удалось стать долгожителем, Имич заявлял, что его секретом были занятия спортом, воздержание от алкоголя и правильная диета. Ел рекордсмен в основном блюда из курицы, мяса и рыбы.

Титул старейшего мужчины теперь получит 111-летний Сакари Момои из Японии. Он также родился в 1903 году и только на один день позже Имича.

Старейшей женщиной в настоящее время является 116-летняя японка Мисао Окава.

Как сообщалось ранее, на Ивано-Франковщине этой весной умерла самая старая женщина на планете. Украинская долгожительница Екатерина Казак пережила две мировые войны, времена Австро-Венгерской империи, Западно-украинской Народной Республики, второй Речи Посполитой, Советского Союза, однако никогда не была замужем и не имела собственных детей.