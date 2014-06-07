США совершат наблюдательный полет над Беларусью и Россией

"В период с 7 по 11 июня в рамках реализации международного Договора по открытому небу миссия США выполнит наблюдательный полет над территорией Республики Беларусь и Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б", — сказал Шишин.

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Самолет наблюдения ОС-135Б относится к классу летательных аппаратов, не предназначенных для оснащения каким-либо вооружением. Установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошла необходимое международное освидетельствование, в котором принимали участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных Договором по открытому небу, сообщает РИА Новости.

Во время полета по согласованному маршруту российские и белорусские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения.