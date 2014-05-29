В Сирии вводят обязательное изучение русского языка во всех школах
16:21, 29 мая 2014Мир
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Об этом заявил глава Российской ассоциации международного сотрудничества (РАМС) Сергей Степашин.
В сирийских школах будут изучать русский язык / REUTERS
В Сирии вводится обязательное изучение русского языка во всех школах. Об этом заявил в четверг глава Российской ассоциации международного сотрудничества (РАМС) Сергей Степашин на заседании комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, сообщает ИТАР-ТАСС.
"После недавнего визита в Сирию вице-премьера правительства РФ Дмитрия Рогозина, руководством страны (Сирии) принято решение о введении обязательного обучения русскому языку во всех школах", - сказал Степашин.
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По его словам, Сирия всегда была не просто союзником России, а "нашим настоящим форпостом на Ближнем Востоке".
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