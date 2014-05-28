Меркель в восьмой раз возглавила рейтинг самых влиятельных женщин мира
21:22, 28 мая 2014Мир
0
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в восьмой раз возглавила список 100 самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes.
Меркель стала самой влиятельной женщиной мира / REUTERS
Соответствующий рейтинг опубликован на сайте издания.
Кроме Меркель, в первую десятку попали жена Билла Гейтса Мелинда (№3), глава МВФ Кристина Лагард (№5), Хиллари Клинтон (№6) и первая леди США Мишель Обама (№8).
Украинок в списке нет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter