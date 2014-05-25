Скончался экс-президент Польши Войцех Ярузельский
18:37, 25 мая 2014Мир
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Бывший президент Польши генерал Войцех Ярузельский скончался в Варшаве после длительной и тяжелой болезни, сообщает польское агентство печати ПАП.
Войцех Ярузельский / REUTERS
Ярузельский находился в нейрологическом отделении госпиталя Военно-медицинского института в Варшаве. Две недели назад он перенес инсульт, передает РИА Новости.
Бывший президент Польши страдал также лимфомой и последние годы регулярно попадал в больницу. 6 июля ему бы исполнился 91 год.
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