Скончался экс-президент Польши Войцех Ярузельский

Ярузельский находился в нейрологическом отделении госпиталя Военно-медицинского института в Варшаве. Две недели назад он перенес инсульт, передает РИА Новости.

Бывший президент Польши страдал также лимфомой и последние годы регулярно попадал в больницу. 6 июля ему бы исполнился 91 год.