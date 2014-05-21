Назарбаев предложил создать азиатский аналог ОБСЕ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил создать в Азии аналог ОБСЕ — крупнейшей в мире региональной организации, которая занимается вопросами безопасности.

Об этом глава республики заявил на саммите в Шанхае, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Tengrinews.kz.

Новую структуру Назарбаев предложил назвать Организацией по безопасности и развитию Азии (ОБРА). Она, по замыслу казахстанского лидера, может появиться на базе Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Это международный форум, объединяющий государства азиатского континента и направленный на обеспечение стабильности и безопасности в регионе. ОБРА, как отметил Назарбаев, должна составить здоровую конкуренцию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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«Запад в отрыве от Востока без взаимного сотрудничества и взаимопонимания, а также учета восточных традиций и ценностей, не может устойчиво развиваться и претендовать на монополию в поиске истины», — пояснил казахстанский лидер. Он добавил также, что взаимное доверие могло бы стать «одним из ключевых столпов» будущей международной организации.

Как передает «Белый парус», идею Назарбаева поддержал присутствовавший на саммите президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Он отметил, что Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии уже воспринимается во всем мире, как аналог ОБСЕ, и что предложение казахстанского лидера «станет логическим продолжением курса на углубление взаимодействия стран — участниц форума».

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Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии Назарбаев предлагал созвать еще в 1992 году. Первый саммит СВМДА был проведен спустя десять лет. В настоящее время в форуме участвуют 24 государства, в том числе и Россия. Восемь стран и четыре международных организации (в частности, ООН) имеют статус наблюдателей.