Число жертв аварии на турецкой шахте превысило 300 человек, поисковую операцию завершили

Число погибших в результате аварии на шахте в турецком городе Сома выросло до 301 человека.

Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыза, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 299 погибших.

«Теперь зарегистрирована гибель 301 человека», - сказал министр.

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Он сообщил, что поисковая операция на шахте завершена.

По словам министра, спасатели извлекли из-под завалов тела всех горняков, кто считался пропавшими. «Поисковая операция завершена, под землей нет шахтеров», - сказал Йылдыз.

Самое крупное ЧП в истории Турции произошло 13 мая. По предварительным данным, произошло короткое замыкание, которое привело к пожару и взрыву. В момент взрыва под землей находились 787 человек.