В США разбился штурмовик американских ВВС
В американском штате Аризона в пятницу разбился штурмовик Harrier (McDonnell Douglas AV-8B Harrier) американских ВВС. Об этом сообщил телеканал ABC.
Федеральное управление гражданской авиации (ФАА) США подтвердило факт катастрофы военного самолета в нежилой зоне недалеко от города Сакатон.
Читайте такжеВ ЮАР самолет с 182 пассажирами врезался в здание (фото)
Как отметили в руководстве ФАА, пилот сумел вовремя катапультироваться. Он получил ранения лица и был доставлен в больницу, его жизнь вне опасности, сообщает ИТАР-ТАСС.
По предварительным данным, причиной инцидента стали неполадки с двигателем. Военные эксперты приступят к расследованию инцидента в самое ближайшее время. Самолет, по данным телеканала, приписан к военно-морской базе Мирамар в Сан- Диего (штат Калифорния).
По данным телеканала CBS, с 1996 года это десятая катастрофа самолета данного типа в штате Аризона.