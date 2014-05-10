В США разбился штурмовик американских ВВС

Федеральное управление гражданской авиации (ФАА) США подтвердило факт катастрофы военного самолета в нежилой зоне недалеко от города Сакатон.

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Как отметили в руководстве ФАА, пилот сумел вовремя катапультироваться. Он получил ранения лица и был доставлен в больницу, его жизнь вне опасности, сообщает ИТАР-ТАСС.

По предварительным данным, причиной инцидента стали неполадки с двигателем. Военные эксперты приступят к расследованию инцидента в самое ближайшее время. Самолет, по данным телеканала, приписан к военно-морской базе Мирамар в Сан- Диего (штат Калифорния).

По данным телеканала CBS, с 1996 года это десятая катастрофа самолета данного типа в штате Аризона.