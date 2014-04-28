В Израиле почтят память жертв Холокоста

В Израиле пройдут траурные мероприятия. В мемориальном комплексе «Яд Вашем» будут вспоминать о шести миллионах евреев, убитих нацистами и их соратниками в годы Холокоста.

Как сообщает Радио Свобода, на две минуты сегодня утром прекратится привычная жизнь израильтян – завоют сирены, остановится движение автомобилей, в скорбном молчании застигнут пешеходы.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне почтения памяти жертв Холокоста предупредил об актуальных угрозах своей стране. Он заявил, что Иран «хочет нашего уничтожения». В выступлении в мемориальном комплексе «Яд Вашем» Нетаньяху призвал государства мира «не поддаваться искушению избежать конфронтации с Ираном любой ценой».