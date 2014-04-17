Лавров: у РФ нет никакого желания вводить свои войска в Украину

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал по итогам четырехсторонних переговоров в Женеве Украина-США-ЕС-Россия.

«У нас нет никакого желания вводить наши войска в Украину, на территорию дружественного нам государства, на территорию, где живет братский народ. Это противоречит коренным интересам РФ», - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, возможно ли вторжение войск России в Украину, если она не проведет конституционную реформу в соответствии с видением РФ.

Как сказал Лавров, Россия озабочена дискриминационным отношением, которое проявляют власти Украины к русскому и русскоязычному населению.

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Он заявил, что российские военнослужащие находятся на своей территории, а украинские проводят мобилизацию «незаконным приказом для подавления массовых протестов» также на своей территории.

По словам Лаврова, Крым сделал свой выбор и не имеет отношения к переговорам, и на полуострове нет никакого увеличения количества вооруженных сил.

«Там есть наша база, на которой служат ровно столько военно-морских офицеров, матросов, сколько необходимо для ее нормального функционирования. Есть и появляются какие-то сообщения о том, что число военнослужащих увеличилось. Это может быть связано с тем, что большинство украинских военнослужащих получили российское гражданство и судьба их дальнейшей службы будет решаться. Уверяю: никаких лишних вооруженных сил на территории Крыма или другого региона РФ, которые противоречили международным обязательствам РФ, не будет», - сказал Лавров.