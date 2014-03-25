В Приднестровье заговорили о сбитом украинском беспилотнике

В Приднестровье заговорили о сбитом разведывательном беспилотном летательном аппарате, который якобы был запущен с территории Украины и осуществлял видео- и фотосъемку территории Приднестровья.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета государственной безопасности (КГБ) непризнанной республики.

"На основании предварительных данных установлено, что запуск БПЛА был осуществлен с территории Украины группой лиц, предположительно имеющих отношение к оперативно-техническим подразделениям Службы безопасности Украины, Генерального штаба Министерства обороны Украины, либо к сторонникам «Правового сектора» с целью проведения разведывательных действий на территории Приднестровской Молдавской Республики", - отмечают в сообщении.

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В непризнанной республике отмечают, что смогли нейтрализировать беспилотный летательный аппарат, а специалисты КГБ восстановили и расшифровали видеозапись с него.

"КГБ ПМР подчеркивает, что в случае попыток незаконного пересечения государственной границы ПМР, в том числе воздушной границы, определенной Законом ПМР «О государственной границе» от 10 июня 2013 года, Приднестровье оставляет за собой право применять все доступные законные способы её защиты", - добавляют в пресс-службе.