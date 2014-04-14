Совет ЕС попросил Еврокомиссию ответить на письмо Путина о газовых проблемах

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН из Люксембурга, об этом говорится в Пункте 11 Заключения Совета ЕС на уровне министров иностранных дел 28 стран-членов.

"Совет принимает во внимание письмо Президента Путина от 10 апреля, который направлен нескольким членам ЕС. Совет просит Комиссию ответить Президенту Путину на основании консультаций со странами-членами от имени ЕС и его членов с тем, чтобы согласиться на консультации с Россией и Украиной для обеспечения бесперебойных поставок газа и его транзита", - говорится в Заключении Совета ЕС.

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Как сообщал УНИАН, Президент России Путин направил письмо на прошлой неделе 18 странам ЕС - преимущественно клиентам "Газпрома", предупреждая о украинских газовых долгах и возможные проблемы с поставками газа Европе через Украину.