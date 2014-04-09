Большинство россиян никогда не выезжали за пределы бывшего СССР

Большинство россиян никогда не были за границей, а чуть больше четверти россиян имеют заграничный паспорт.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Левада-центра, результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

Согласно полученным данным, заграничный паспорт имеют чуть больше четверти граждан России. В большинстве случаев загранпаспорта есть у предпринимателей (66%), руководителей и управленцев (49%), специалистов (48%), учащихся и студентов (39%) и в целом у россиян в возрасте 25-40 лет (39%) и моложе 25 лет (33%), с высшим образованием (46%), с высокими потребительскими статусами – могут без особых проблем купить автомобиль (75%) или товары длительного пользования (43%). Также много загранпаспортов у москвичей (59%).

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Согласно результатам исследования, среди тех, кто никогда не бывал на отдыхе за пределами бывшего СССР, больше всего безработных (77%), рабочих (74%), пенсионеров (69%), домохозяек (65%) и в целом россиян старше 55 лет и моложе 25 лет (по 67%), со средним образованием (75%), с низкими потребительскими статусами – денег не хватает на продукты или - только на продукты (по 73%), жителей сельских поселений (71%) и городов с населением менее 100 тысяч человек (65%).

Как выяснили социологи, 76% опрошенных никогда не выезжали за пределы бывшего СССР по делам, а 60% – на отдых. Только 9% респондентов подтвердили, что ездят отдыхать за рубеж два-три и более раз в году.

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Опрос проведен 21-24 марта 2014 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1603 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%